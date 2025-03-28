「巨人−ヤクルト」（２８日、東京ドーム）サッカー日本代表の森保一監督が始球式に登場した。２０日のバーレーン代表戦に勝利して２６年の北中米Ｗ杯出場を決定。登場に客席から大きな拍手がわき起こった。戸郷に申し訳なさそうに頭を下げてマウンドへ。投球は高めに浮き、少し悔しそうに手でグラブを叩いた。小学５年生まで野球をやっていた森保監督は、大の巨人ファンで知られる。２２年のカタールＷ杯でベスト１６入