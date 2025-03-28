今市隆二さん（洗足学園音楽大提供）７人組グループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカルで、川崎市出身の今市隆二さん（３８）が４月１日、洗足学園音楽大（同市高津区）の客員教授に就任する。同大は「プロの現場で培われた貴重な経験や知見を学生が直接学ぶことができ、大きな刺激になる」と期待している。１日開催の入学式に登壇し、学生らに向けてあいさつする予定。音楽業界の知識や実践的な技術について