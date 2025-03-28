神取忍が率いる女子プロレス「ＬＬＰＷ―Ｘ」の新人・わかな（１５）がデビューを果たした。デビュー戦はプロレスラーと若手起業家の異業種コラボイベント「スタートアップ×プロレス〜戦う者たちの挑戦〜」（２８日、ベルサール六本木Ｄホール）で行われ、同じＬＬＰＷのキャサリンと対戦した。プロレスファンだけでなく、起業家や投資家が見守る中、師匠である井上貴子から譲り受けたコスチュームを着用し、緊張した面持ち