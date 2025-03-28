お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）3月28日の放送は、SBクリエイティブから発売中の『眠れなくなるほど面白いフィギュアスケート案内』の著者である織田信成氏を招き、金曜パートナーの壇蜜とともにトークを繰り広げた。 大竹まこと「おいくつからスケート