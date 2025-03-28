◇プロ野球セ・リーグ巨人-ヤクルト(28日、東京ドーム)プロ野球は28日に各地で開幕。巨人とヤクルトの一戦の始球式はサッカー日本代表の森保一監督が始球式を務めました。サッカー日本代表は20日に8大会連続のワールドカップ出場が決定。3試合を残しての予選突破は、日本が初出場を遂げた1998年大会以降最速で、開催国以外では世界で一番乗りとなりました。森保監督は、甲斐拓也選手のミットめがけて投球。大きく右に外れますが