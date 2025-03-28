【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＵＮＧＫＯＯＫ（ジョングク）さんが２８日、韓国南東部で発生した大規模な山火事の復旧や被害者の支援のため１０億ウォン（約１億円）を救援団体の希望ブリッジに寄付した。ジョングクさんは、「つらい時間を送っている方々のお役に少しでも立てればと思っています。山火事で苦しんでいる方々や消火作業に尽力されている方々が一日も早く穏やかな日常生活に