閣議に臨む石破首相（中央）＝28日午前、首相官邸石破茂首相は29日に太平洋戦争末期の激戦地である硫黄島（東京都小笠原村）を訪れ、戦没者の日米合同慰霊式に出席する。林芳正官房長官が28日の記者会見で正式発表した。中谷元・防衛相とヘグセス米国防長官も出席する。外務省によると、首相と米国防長官が慰霊式に参加するのはそれぞれ初めて。戦後80年の節目に平和への誓いと強固な日米関係を示す。林氏は会見で、首相の慰霊