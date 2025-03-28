兵庫県警の村井紀之本部長（57）が、離任に伴い開かれた28日の記者会見で、SNS投稿に関する記者からの質問に「不用意なことをしたと反省している」と答える一幕があった。村井氏は25日、兵庫県の白井孝明県議がフェイスブックに投稿した写真に反応。白井県議らが設立した新会派「躍動の会」の3人と斎藤元彦知事がガッツポーズをして写った写真に対し、自身のアカウントから「どうかと思います。」とコメントした。白井県議は