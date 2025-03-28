日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限86( 0) TOPIX先物 6月限 10049( 133) 日経225ミニ 6月限 588( 588) ◯大和証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 6月限 26