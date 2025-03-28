日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 24746( 22837) 9月限 167(17) TOPIX先物 6月限 33281( 31474) 日経225ミニ 4月限 10278( 10278) 5月限 315( 31