日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万6125円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 71(71) UBS証券 15(15) ソシエテジェネラル証券 7( 7) インタラクティブ証券 4( 4) SBI証