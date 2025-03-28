日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8125円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 85(85) UBS証券 51(51) ソシエテジェネラル証券19(19) インタラクティブ証券 8(