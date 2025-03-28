◇パ・リーグロッテーソフトバンク（2025年3月28日みずほペイペイ）ロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（22）が28日、ソフトバンクとの開幕戦（みずほペイペイ）で先発出場。第1打席は右飛だった青山学院大ではリーグ戦で2度のMVPを獲得し、侍ジャパンでも大学代表の主力として活躍していた。長打力が魅力のドラフト1位ルーキーは開幕戦から「1番・左翼」で先発出場。球団新人の開幕1番は19年の藤原以来6年ぶりとなっ