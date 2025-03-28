佐々町発注の公共工事を巡る事件で、町長ら3人が官製談合防止法違反などの罪で起訴されました。 長崎地裁に起訴されたのは、佐々町長の古庄 剛被告(77)と佐々町の無職、 山口 情二被告(62)、木田 栄三被告(53)の3人です。 起訴状などによりますと去年7月、町営団地の給水管改修工事の指名競争入札を巡り、古庄被告が最低制限価格に近い金額を山口被告に伝え、木田被告が役員を務めていた建設会社に不正に落