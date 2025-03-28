イングランドの国内カップ戦FAカップはベスト８が揃い、準々決勝が行なわれる。プレミアリーグで奮闘する三笘薫のブライトン、鎌田大地のクリスタル・パレスが勝ち残っているが、今季はどちらにも優勝のチャンスがあるという。プレミアリーグで奮闘の三笘薫、鎌田大地に優勝のチャンス FAカップ準々決勝の見どころ【154年の歴史がある世界最古の大会】北中米Ｗ杯本大会行きを世界最速で決めた日本代表の２選手が、世界最古のメ