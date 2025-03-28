女優の上戸彩（39）が28日、みずほペイペイドームで行われたリーグ開幕戦のソフトバンクーロッテ戦の始球式に登場した。球団20周年にかけて背番号「20」のソフトバンクのユニホームで登場した上戸。首元には黒のリボンがあしらわれており、愛らしい笑顔を振りまきながら小走りでマウンドに向かうと、ピンク色のグラブを手に一礼した。豪快に振りかぶって投じた山なりのボールは、惜しくもワンバウンドとなったが、見事に捕手