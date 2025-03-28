プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、3月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。レギュラーシーズン最終日で、この日の2試合が終われば、チーム・個人の順位、成績が確定。セミファイナルシリーズに進む6チームと、個人タイトル3部門も決まる。上位6チームは大勢が決している中、MVP争いは大混戦。最終戦のオーラスまで目が離せない。【映像】レギュラーシーズン最終戦！MVPは誰？（生中継）第1試合に出場する4人中3