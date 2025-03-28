体操のDTBチームカップは27日、ドイツのシュツットガルトで行われ、団体総合で萱和磨、谷川航、土井陵輔（いずれもセントラルスポーツ）角皆友晴（千葉・市船橋高）の日本が優勝した。個人総合は萱が81.800点で制し、谷川は5位、角皆は8位。（共同）