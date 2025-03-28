ワコールホールディングスは28日、JR京都駅近くの「新京都ビル」とその土地を売却すると発表した。譲渡先や価格は非公表だが、2025年4〜6月期に165億円の売却益を計上する方針という。新京都ビルは約2900平方メートルの敷地にあり、地上7階地下1階建て。2016年に完成した。社員が働くオフィスのほか、23年までは美について学べる施設「ワコールスタディホール京都」を1〜2階に設けていた。同社は下着販売の不振などで24年3月