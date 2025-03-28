タレントで三姉妹の母・熊田曜子が28日にインスタグラムを更新。ポールダンス姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】熊田曜子42歳、ポールダンス姿が「スタイル抜群」話題の“水着姿”も（5枚）先日、区民プールでの水着姿を披露し「美しすぎる」「女神」「柄が大人可愛い」「癒された」「素敵」など注目を集めた熊田。今回は「朝活」とし、鍛えられた肉体が際立つウェアでのポールダンス姿を投稿。重