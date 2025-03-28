元AKB48・タレントの板野友美が、27日にYouTubeを更新。沖縄キャンプ中の夫・高橋奎二のもとへ娘と向かい、家族の時間を過ごす様子を公開した。【写真】板野友美、そっくり3歳娘の“顔出し”ショット家族ショットも（7枚）娘の誕生日パーティーや七五三など、家族への愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回は「【沖縄キャンプ】ベビちんを連れてけけの元へ実はこんな風に過ごしてました【オフ密着