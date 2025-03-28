韓国映画『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』より、ダブル主演を務めるファン・ジョンミンとチョン・ヘインがエプロン姿で袋麺を調理、真の料理人を決めるラーメン対決動画が到着した。【動画】ファン・ジョンミンVSチョン・ヘインラーメン対決動画本作は、2015年に公開され、韓国で1340万人を動員したアクション映画『ベテラン』の第2弾。リュ・スンワン監督が前作に続きメガホンを取った。ベテラン刑事ソ・ドチョルと、凶悪犯罪