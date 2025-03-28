【新華社ウルムチ3月28日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県のコクテレク・キルギス族郷で、夕陽に染まった大地とテケス川、風に揺れるコトカケヤナギ林が格別の風景をつくり出した。（記者/関俏俏）