JR引田駅（高徳線）東かがわ市引田 東かがわ市にあるJR高徳線の引田駅に新しい駅舎が完成しました。トイレの整備費は市が負担しました。 28日午前、東かがわ市の上村市長やJR四国の四之宮社長らがテープカットをして駅舎の完成を祝いました。 鉄骨造りで大きなひさしの屋根が特徴的な新しい駅舎。 待合所（約9平方メートル）と、男性用、女性用、多目的トイレ（約24平方メートル）を備えてい