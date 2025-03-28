湖北省武漢市にある任煒漢繍工房で、展示された刺しゅう作品を見る任煒さん。（３月１４日撮影、武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢3月28日】中国湖北省武漢市、荊州市、洪湖市一帯で人気を集める伝統的な刺しゅう芸術「漢繍」は2千年余りの歴史を持ち、2008年に国家級無形文化遺産リストに登録された。湖北省武漢市にある任煒漢繍工房で、作品を刺す任煒さん。（３月１４日撮影、武漢＝新華