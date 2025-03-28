◇パ・リーグソフトバンクーロッテ（2025年3月28日みずほペイペイ）プロ野球は28日、6試合の開幕戦が行われた。ソフトバンクーロッテ戦では開幕セレモニーに音楽プロデューサーの小室哲哉（66）がサプライズ登場した。今年のみずほペイペイドームの開幕セレモニーは大人気漫画「シティーハンター」とのコラボした。大型ビジョンに映像が流れて、TMNETWORKによるアニメ主題歌の「GetWild」が鳴り響く中、音楽プロデ