3月30日放送の『秘密のママ園』#1に先駆け、ABEMAビデオ＆YouTubeにて先行番組が放送。その中でモデルの滝沢眞規子が子どもに太鼓判を押されたと言う特別な手作りアルバムを紹介した。【映像】滝沢眞規子の手作りアルバムABEMAにて、建前抜きで本音を語る、ママによる、ママのための情報バラエティ『秘密のママ園』がスタート。現代を生きるママたちの新たな「発見」と「共感」をテーマに、リアルな生き方や子育てに迫る。番組