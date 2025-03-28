岐阜県関市が補助金2000万円を出して制作されたご当地映画「名もなき池」。出演料の未払いや市の確認なしで公開に踏み切るなどトラブルが続いています。 【写真を見る】ゴタゴタ続きのご当地映画｢名もなき池｣ 見た感想は？関市の“公認”マーク消え…淡路島で公開 出演料未払いや補助金トラブルも きょう公開を迎えた場所は、何と兵庫県の淡路島。島で唯一の映画館「洲本オリオン」。きょうここで… （吉田翔記者）「こち