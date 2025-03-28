福岡空港の改修で、増改築工事が進められてきた国際線ターミナルビルの拡張部分が28日、開業した。施設規模が倍増し、保安検査の処理能力が2倍、免税店エリアの広さが4倍に。出国時の混雑が課題となってきた施設が様変わりした。免税店エリアに設けられたフードホール=2025年3月28日、福岡空港国際線ターミナルビル、江口悟撮影空港の運営会社、福岡国際空港（FIAC）が計画し、2022年5月に着工した。従来の建物の北側に増築を