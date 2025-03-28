身長が伸びる子と伸びない子の違いは何なのか。東京神田整形外科クリニック院長の田邊雄さんは「骨の材料になるたんぱく質とカルシウム、そして成長に欠かせない亜鉛をしっかり摂れていれば身長は伸びる。この3つの栄養素を含む牛乳を朝昼晩、1日3杯飲むことをおススメする」という――。※本稿は、田邊雄『身長先生式 子どもの身長が伸びる食事のルール30』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写