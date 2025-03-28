ロッテの新外国人オースティン・ボス投手が29日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが発表された。ソフトバンクは大関友久投手が先発する。メジャー通算207試合に登板、昨季はマリナーズで68試合に登板して防御率3・69の成績を残した右腕には、メジャー球団からのオファーもあったが、先発に強いこだわりがあり、先発としてオファーしたロッテ入りを決断した。来日初登板を翌日に控え、取材に応じたボスは「明