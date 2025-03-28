物流業界ではドライバー不足が深刻化し2030年には全国の約35パーセントの荷物が運べなくなる可能性があるとされています。そうした中、宅配サービスの大手企業が貨物専用の飛行機の試験運航を鹿児島空港で初めて行いました。28日午後、鹿児島空港に着陸したのは宅配大手の「ヤマトグループ」が運航する貨物専用の飛行機です。(記者)「宅配便でおなじみのクロネコが 描かれた機体に荷物が続々と積 み込