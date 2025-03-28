石破茂首相が「強力な物価対策を行う」意向を示した。コメ価格は下がるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「市場を独占して価格を操作しているJA農協がある限り、コメの値段は下がらない。本気で物価高対策を行うなら、ここにメスを入れるべきだ」という――。写真提供＝山陽新聞／共同通信イメージズ岡山県産のコメが並ぶスーパー。今月から店頭価格が過去最高値をつけている＝2025年3月4日、岡山県岡山市中