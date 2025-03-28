ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が２８日、又吉克樹投手（３４）の先発転向を明かした。プロ１２年目を迎える又吉。今年も宮崎春季キャンプから救援として競争してきた。オープン戦では５試合に登板して防御率１・６９と結果を残したが、開幕一軍とはならず。オスナ、ヘルナンデス、松本裕、藤井、杉山、尾形は地位を確立しており、新たに松本晴も加わったホークス救援陣の中で、絞り込みからは漏れてしまった。小久保