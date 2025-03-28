旬を迎える“富山の宝石”がピンチ。絶品料理の危機の理由は海の底にありました。■名物“シロエビ”危機なぜ「生」でもおいしい、「揚げ」てもおいしい。春の訪れを告げる、これから旬を迎える“シロエビ”。「富山湾の宝石」とも呼ばれています。漁の解禁を来月1日に控えた富山県の地元では…。新湊きっときと市場「海み屋」菅原孝志料理長「シロエビは本当に看板メニューなので、それを求めて、わざわざ富山県に来る