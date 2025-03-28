ご家族間の優しいコミュニケーションや、子育てに奮闘する姿が共感を集めている、アキナの山名文和さんと宇都宮まきさん一家のYouTubeチャンネル「山名家の日常」。始めたきっかけは？リアルな日常を楽しんでもらって、それが誰かの励ましにもなったら。山名文和（以下、山名）：去年一度、僕ひとりで次男をみることがあったので、アキナのコンビチャンネルに、子守をしながら料理を作る企画を上げたんです。ナレーションも入れて