乃木坂46 君の名は希望 / THE FIRST TAKEサムネイル 3月28日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に、乃木坂46井上和と中西アルノが登場。 乃木坂46とファンの間で大切に歌い継がれてきた楽曲「君の名は希望」を、儚くも力強い歌声で一発撮りパフォーマンス。【動画】乃木坂46 君の名は希望 / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第534回公開の詳細が発表となった。第534回は、乃木坂46