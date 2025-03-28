◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ） 阪神・佐藤輝明内野手が今季の１２球団最速弾で藤川阪神に初得点をもたらした。初回１死一塁。１―１からの３球目、広島・森下の変化球を完璧に捉えた。右翼席へ飛び込む２ラン。自身初の開幕弾だ。今季から３番を託されている主砲。藤川監督の初陣で貴重な先取点をもたらした。