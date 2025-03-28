２６日、桜が見頃を迎えた無錫の黿頭渚風景区。（無錫＝新華社配信）【新華社南京3月28日】中国江蘇省無錫市で、花を通じた国際交流・協力が拡大している。国内有数の桜の名所、太湖湖畔に広がる黿頭渚（げんとうしょ）風景区で26日、無錫国際桜ウイークと中日桜友誼林建設38周年を記念する一連のイベントが行われた。国際桜ウイークは桜の植樹に関する1980年代の中日民間友好交流活動を起源とし、互恵ウィンウィ