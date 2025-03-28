バルセロナに新たな問題が生じる可能性が出てきている。27日、ラ・リーガ第27節の延期分でバルセロナはオサスナと対戦した。インターナショナル・マッチウィークが明けた直後の試合。バルセロナのチームドクターが急逝したことを受け、急遽中止となっていた試合の代替日程だが、代表戦明け直後にねじ込まれたことで、大きな物議を醸していた。試合は3-0でバルセロナが快勝したが、オサスナが異議申し立てをする可能性があるという