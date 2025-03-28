◆ウエスタン・リーグソフトバンク8―5オリックス（28日、タマスタ筑後）ソフトバンクの前田悠伍投手（19）が先発し、6回7安打2失点で今季初勝利を挙げた。序盤は真っすぐを中心に組み立て、途中から変化球を有効に使って、4回まで2安打に抑えた。しかし5回、元謙太にフェンス直撃の左越え二塁打とされると、大里昴生の中前打で失点。1死二塁となって清水武蔵の中越え三塁打で追加点を許した。この回打たれたのはいずれも真