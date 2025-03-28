財務省は、偽ブランド品などの輸入差し止め件数が2024年、3万3000件を超え、過去最多を更新したと発表した。【映像】ズラリと並べられた偽造品 大谷翔平選手のユニフォームもずらりと並べられた高級腕時計や高級ブランドバッグ。大谷翔平選手のユニフォームまで……これらすべて偽物。中国からのものが8割以上を占めていて、ベトナムやマレーシアからの輸入差し止めも増加傾向にある。被害を受ける企業の数は年々増えている