ＮＨＫは２８日、新年度からの放送番組モニターに対し、氏名やメールアドレス、番組への感想を書き込むシステムへのログインＩＤ、初期パスワードなど個人情報を記したＰＤＦファイルをメールで送った際、５０２人に別人の個人情報を誤送信していたと発表した。同局によると、モニターの情報を管理するシステムの不具合が原因という。同局考査室が２１日、６４２人にメールを送った際、別人のファイルを受け取った人から指摘を