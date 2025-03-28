救急チームがビル崩壊の現場に到着する様子＝タイ首都バンコク/Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ミャンマー中部で２８日に発生したマグニチュード（Ｍ）７．７の地震の影響で、隣国タイの首都バンコクにある建設中の高層ビルが崩壊し、タイ当局によると、１人が死亡、５０人が負傷した。タイの国立救急医療センター（ＮＩＥＭ）によれば、チャトチャック公園にある建物が崩壊し、１人が瓦礫（がれき）の下に取り残