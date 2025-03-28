「高いもんが美味いとは限れへんよ。はよ食わせよ（笑）」“ええやんスシロー”と微笑む笑福亭鶴瓶（73）。あの笑顔はもう見られないのか――。27日、NEWSポストセブンは鶴瓶側が大手回転寿司チェーン『スシロー』のCM契約更新の打診を断ったと報じた。事の発端は、今年1月に起きたスシローの“鶴瓶削除”騒動。鶴瓶は1月25日配信の『週刊文春 電子版』で、電撃引退を発表した元SMAPの中居正広氏（52）の自宅で行われたBBQパーティ