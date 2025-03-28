四国電力の会見 4月、四国電力の電気料金が上がります。 物価高が続く中、負担軽減策として政府が続けてきた電気代の補助金が3月で終了します。 また4月から再生可能エネルギーの普及を目的として、電気料金に上乗せして支払う「再エネ賦課金」が127円引き上げられます。 四国電力では平均的な家庭の料金が、前月と比較して442円値上がりして8639円になります。