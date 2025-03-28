チョーヤ梅酒は、今年で発売37周年を迎えるロングセラー本格梅酒ソーダ「ウメッシュ」シリーズの新CMに阿部亮平(Snow Man)を起用し、2018年9月ぶりに同ブランドのCMを制作した。11日に新発売した「ウメッシュ 本格梅酒ソーダ」と2018年にリニューアルした「The CHOYA ウメッシュ」の2種類の新CMを、29日から全国でのオンエアを開始する。【別カット】爽やかすぎない!?にこやかな笑顔をみせる阿部亮平CMでは、柔らかな光が射し