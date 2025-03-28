キャスター・辛坊治郎氏（68）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪・関西万博（4月13日開幕）のパビリオン予約サイトの煩雑さに怒りを爆発させた。辛坊氏は「チケットの予約状況から、会場の予約確認までは辿り着けるのだが、パビリオンの予約状況が全く分からん」とし「どうやったら私のパビリオン予約状況が分かるのか？誰か本当に教えて！」とポスト。また「皆さんの書き込み通りやっても、パビリオン予約が