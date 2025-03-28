総務省は28日、去年11月に発覚したLINEヤフーの“写真の誤表示”に関し、再発防止策を講じて、その実施状況を報告するよう行政指導を行いました。この事案は去年11月、LINEヤフーが提供する写真共有サービス「LINE アルバム」で、アルバム内の画像に他の利用者の画像データがまぎれこむという不具合が発生したものです。不具合は日本国内で推計で約7万件、海外を含めると約13万5000件に上るとしています。原因は、LINEヤフーの画像