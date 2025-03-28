第９７回選抜高校野球大会第１０日の２８日、準決勝第２試合に登場した浦和実（埼玉）のアルプス席では、変則フォームで注目を集めるエース左腕・石戸颯汰投手の父が声を振り絞った。右足を顔の高さまで上げる独特のフォームで、準々決勝まで計１８回無失点と好投していた息子は、この日、先発。ストライクやアウトを取るごとに、アルプス席でメガホンを打ち鳴らし、声援を送った。普段は仕事で帰宅が遅いため、親子の会話は